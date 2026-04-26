Sinner-Moller | highlights Atp Madrid
Al secondo turno del Masters 1000 di Madrid, Jannik Sinner ha sconfitto senza difficoltà Moller con un punteggio di 6-2 6-3, assicurandosi il passaggio al prossimo turno del torneo.
Nessun problema per Jannik Sinner al secondo turno del Masters 1000 di Madrid: l'azzurro batte Moller con un agevole 6-2 6-3 e avanza nel torneo. Gli highlights del match.🔗 Leggi su Gazzetta.it
Sinner-Møller: gli highlights | ATP 1000 Madrid
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