Sinner è magnifico | supera Fils in due set e vola in finale a Madrid

Jannik Sinner ha raggiunto la finale a Madrid dopo aver battuto in due set il francese Arthur Fils. La sua prestazione è stata molto convincente, dimostrando una grande solidità in campo e una notevole capacità di gestire i momenti decisivi. La partita si è conclusa con un risultato netto, permettendo al tennista italiano di accedere alla fase conclusiva del torneo.

Sontuoso e strepitoso. Un altro pezzo di storia, Jannik Sinner vince dominando il francese Arthur Fils con il punteggio di 6-2, 6-4 dopo un’ora e 25 minuti di gioco vincendo 27 partite consecutivamente ma, soprattutto, raggiungendo per almeno una volta la finale in tutti i Masters 1000 Atp, è il quarto giocatore a riuscire nell’impresa ma soprattutto il più giovane di sempre. Un’altra finale, Jannik ha annichilito l’avversario nel primo set e accelerato, nel momento giusto, nel secondo: è stato difficile adattarsi alle condizioni particolari di Madrid ma, una volta adattatosi, dimostra che non ce n’è per nessuno. Ricordiamo, infine, che Fils non aveva perso nessuna gara sulla terra rossa, fino a oggi, nel 2026.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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