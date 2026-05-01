Singolare incidente a Case Bruciate | capriolo investito mentre attraversa via Fasani

Questa mattina a Fontivegge un capriolo è stato investito da un'auto lungo via Fasani. L'episodio si è verificato durante le ore mattutine e ha coinvolto un veicolo che stava transitando sulla strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non sono stati forniti dettagli sulle condizioni dell’animale o sul conducente. La zona è stata temporaneamente isolata per permettere le operazioni di rimozione e di messa in sicurezza.

Incidente particolare questa mattina a Fontivegge, dove un capriolo è stato investito da un'autovettura lungo via Raniero Fasani. L'incidente si è verificato intorno alle ore 9, nei pressi dell’incrocio per Case Bruciate, una zona a elevata densità di traffico ma anche vicina a aree boschive.Sul.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate VIDEO Incidente a Case Bruciate, capriolo spunta in mezzo alla carreggiata e viene investitoUn capriolo è stato investito da un'autovettura lungo via Raniero Fasani a Perugia. Leggi anche: Investito mentre attraversa sulle strisce: brutto incidente a Calata Capodichino Contenuti e approfondimenti VIDEO Incidente a Case Bruciate, capriolo spunta in mezzo alla carreggiata e viene investitoUn capriolo è stato investito da un'autovettura lungo via Raniero Fasani a Perugia. L'incidente si è verificato all'altezza dello svincolo per Case Bruciate. L'animale è stato portato presso al ... perugiatoday.it Incidente prima dello svincolo per Case Bruciate, traffico in tilt (in entrambe le corsie) e code su strada MontefeltroPESARO Brutto incidente poco dopo Borgo Santa Maria, prima dello svincolo per Case Bruciate, vicino distributore Q8: coinvolte almeno due auto. Complice la strada a due sole corsie e il traffico ... corriereadriatico.it