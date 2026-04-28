Investito mentre attraversa sulle strisce | brutto incidente a Calata Capodichino

Nella giornata di ieri, un uomo è stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Calata Capodichino, a Napoli. L’incidente si è verificato nel corso del pomeriggio e sul posto sono intervenuti i soccorsi. La polizia ha effettuato i rilievi e ha gestito la viabilità, mentre le condizioni dell’uomo coinvolto non sono state rese note. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per le operazioni di sicurezza.

Ancora sangue sulle strade di Napoli. In via Calata Capodichino, un uomo è stato investito nella giornata di ieri mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'impatto è stato violentissimo, come dimostrano i danni riportati dall'auto coinvolta, con il parabrezza completamente frantumato e il.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Susegana, grave incidente sulla Pontebbana: 65enne investito mentre attraversava sulle strisce, indagini in corso.Susegana in Apprensione: Pedone Gravemente Ferito Sulla Pontebbana, Indagini in Corso Un incidente stradale ha gettato nello sconforto la comunità di... Investita mentre attraversa sulle strisce: 85enne in ospedaleIncidente stradale a Borgonovo nella mattinata di lunedì 23 febbraio di fronte al centro commerciale Coop. Contenuti e approfondimenti Paura a Napoli, pedone investito mentre attraversa la stradaPaura nella giornata di ieri in via Calata Capodichino, dove un uomo è stato investito mentre attraversava. L’impatto è stato violentissimo, come dimostrano i danni riportati dall’auto coinvolta, con ... internapoli.it Tragedia sfiorata a Calata Capodichino, pedone travolto sulle strisceAncora sangue sulle strade di Napoli. In via Calata Capodichino, un uomo è stato investito nella giornata di ieri mentre attraversava sulle strisce pedonali. napolivillage.com