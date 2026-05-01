Silvia Salis si reca a Lecce per un evento dedicato alla parità di genere, con un focus anche sulle prove di leadership nel centrosinistra. La visita rappresenta un momento istituzionale in cui si discutono questi temi, coinvolgendo rappresentanti politici e attivisti locali. L’iniziativa si inserisce nel calendario di incontri dedicati alle questioni di genere e alle sfide politiche nel quadro del centrosinistra.

Una tappa istituzionale sui temi della parità di genere, ma che potrebbe avere anche un valore politico. Sullo sfondo, la prospettiva di un ruolo nazionale, tra dialogo con i centristi e ambizioni di leadership nel campo largo del centrosinistra. Il 29 e 30 maggio a Lecce la sindaca di Genova, Silvia Salis, parteciperà all'iniziativa "Parità di genere: donne, lavoro e sviluppo", promossa dalla Consigliera di Parità della Provincia di Lecce, Antonella Pappadà. «Ospite speciale - informano gli organizzatori - sarà la sindaca di Genova, Silvia Salis, protagonista di un percorso istituzionale e politico attento ai temi dell'equità e della valorizzazione del ruolo delle donne nei contesti decisionali e produttivi».🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Silvia Salis approda a Lecce tra parità di genere e prove di leadership nel centrosinistra

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