nel centrosinistra prove di leadership sulla pelle del referendum

Elly Schlein e Giuseppe Conte si affrontano per conquistare la guida del centrosinistra, con il referendum come sfondo della loro sfida. La competizione tra i due si intensifica mentre cercano di convincere gli elettori a sostenere le rispettive posizioni. Entrambi mobilitano i loro sostenitori in vista delle prossime settimane, puntando a rafforzare il proprio ruolo. La posta in gioco si fa più alta, e ogni mossa diventa decisiva.

La segretaria del Pd è partita prima del leader del M5s e punta tutto sulla costanza. Mentre Giuseppe Conte gioca di fino e domani sarà a Palermo per un confronto diretto con il ministro della Giustizia Carlo Nordio. La campagna nella campagna continua Elly Schlein e Giuseppe Conte continuano a contendersi la leadership del centrosinistra sul terreno del referendum. La segretaria del Partito democratico è partita prima bruciando sul tempo il leader del Movimento 5 stelle. Non c’è quasi giorno in cui, quando non ha impegni parlamentari, Schlein non tenga un comizio per supportare il fronte del No. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Referendum Giustizia, il sondaggista sulla rimonta del No: “Nel centrosinistra tanti a favore della riforma”Nei sondaggi aggiornati, il fronte del No sembra guadagnare terreno rispetto ai Sì nel referendum sulla giustizia.

