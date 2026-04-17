Uisp Prato | Signa vola a 66 punti i Kickers inciampano nel derby

Nell’undicesima giornata di ritorno del campionato Uisp Prato, la Signa 2007 ha allungato la propria distanza in testa alla classifica, raggiungendo i 66 punti. Nel frattempo, i Kickers hanno subito una sconfitta nel derby, compromettendo temporaneamente le proprie speranze di classifica. La giornata ha visto quindi un cambio di scenario tra le prime posizioni, con la Signa che mantiene il vantaggio e i Kickers che rallentano la corsa.

La corsa al titolo del campionato Uisp Prato ha subito un’accelerazione decisiva con l’undicesima giornata di ritorno, segnata dal dominio inarrestabile della Signa 2007 e da un imprevisto inciampo dei contendenti diretti. Mentre i leader consolidano il vantaggio, le gerarchie nella parte alta della classifica iniziano a mostrare crepe interessanti, aprendo nuovi scenari per la lotta alle posizioni d’onore. Il monolite Signa e lo scossone ai vertici. Nessuno sembra avere le risposte per fermare la marcia della capolista, che ha trasformato il confronto con lo Sporting Prato in una dimostrazione di forza unilaterale. Con un punteggio di 4-0, la squadra di Signa ha messo in chiaro la propria superiorità, grazie soprattutto alla prestazione di Vanaria, autore della doppietta, supportata dai successi di Barbarino e Mustafovic.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Uisp Prato: Signa vola a 66 punti, i Kickers inciampano nel derby Notizie correlate Signa sale in classifica con vittorie consecutive, primo posto nel campionato Uisp Prato.Il Signa 2007 è salito in vetta al campionato Uisp di Prato, con due vittorie consecutive che lo portano a 42 punti, in testa al gruppo delle prime... Lanciano vola a 66 punti: +5 sulla seconda, Angolana crollaLa ventottesima giornata di Eccellenza abruzzese ha il Lanciano allungare il suo vantaggio sulla seconda classificata, raggiungendo i 66 punti totali... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Campionato Uisp Prato, il Signa non si ferma più. Rallentano i Kickers Narnali. Campionato Uisp: Bellini Giacomo Bacchereto pareggia 3-3 con Avis Verag Prato EstSempre più avvincente il campionato Uisp con una lotta serrata per il primo posto e una classifica molto corta. In una partita in bilico fino al 90’ il Bellini Giacomo Bacchereto pareggia 3-3 contro l ... lanazione.it Narnali, pari col Giusti. E Vergaio vola il vettaCambio al vertice nel campionato Uisp di Prato di calcio a 11: l'Asd Vergaio 2003 conquista la vetta con 9 punti, seguita da Real Chiesanuova e Kickers Narnali a 8. Resta a zero il Sant'Andrea. Cambio ... lanazione.it