Sarzana sale | pareggio Lucio ridisegna la vetta UISP

La ventiduesima giornata del campionato UISP Massa-Carrara si è conclusa con un pareggio tra Sarzana e Lucio, che ha portato a un nuovo assetto della classifica. I risultati di questa giornata influenzano la posizione delle squadre in vetta e modificano gli equilibri della competizione dilettantistica nella provincia apuana. La partita ha visto entrambe le squadre impegnate a conquistare punti utili per la classifica.

La ventiduesima giornata del campionato UISP Massa-Carrara si è conclusa con risultati che ridisegnano la mappa della competizione dilettantistica nella provincia apuana. Nel Girone 1, l'Amatori per Lucio ha pareggiato contro il PugliolaBellavista, permettendo al Sarzana Calcio di guadagnare terreno sulla vetta dopo la vittoria contro gli Amatori Castelnuovo. Nel Girone 2, l'Aston Uella Carrara ha ottenuto un pari contro la Farafulla FC, mentre i Rangers Soliera hanno consolidato il distacco dalla testa della classifica grazie alla vittoria sull'Intercomunale Beverino. Questi esiti non sono semplici numeri su una tabella, ma rappresentano lo stato di salute del tessuto sportivo locale, dove ogni partita è un tassello fondamentale per comprendere la vitalità delle comunità di Massa e Carrara.