Sicurezza urbana e tutela dei cittadini | Aumentare del 60% le telecamere

Il Comune di Vinci ha annunciato un piano per incrementare del 60 per cento le telecamere di videosorveglianza presenti sul suo territorio entro il 2028. L’obiettivo è di assicurare il monitoraggio continuo, 24 ore su 24, di ogni frazione e via d’accesso della città. La misura mira a rafforzare la sorveglianza urbana e la tutela dei cittadini nel corso dei prossimi anni.

Aumentare del 60 per cento l’attuale numero di telecamere attive sul territorio comunale di Vinci entro il 2028, garantendo il monitoraggio 24 ore su 24 di ogni frazione e via d’accesso. È la proposta del centrodestra in tema di sicurezza, sulla base della mozione presentata in consiglio comunale dal capogruppo Alessandro Scipioni. Un atto che è stato poi ritirato dal proponente, dopo aver espresso la volontà di arrivare ad un documento congiunto con gli altri gruppi politici (anche tramite un passaggio in commissione, probabilmente). La discussione potrebbe riguardare anche una seconda proposta di Scipioni (nata a seguito del presunto...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sicurezza urbana e tutela dei cittadini: "Aumentare del 60% le telecamere" Sorvegliare non è proteggere. Notizie correlate Approvazione definitiva del Decreto Sicurezza, Meloni: “Altro passo concreto per rafforzare la tutela dei cittadini”Giorgia MeloniROMA – “Con l’approvazione definitiva del Decreto Sicurezza il Governo compie un altro passo concreto per rafforzare la tutela dei... Sicurezza urbana, in arrivo 15 nuove telecamere a MonteforteL’ente irpino è destinatario di un finanziamento statale di 120mila euro grazie ad un progetto redatto dai tecnici comunali e ritenuto finanziabile... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sicurezza urbana e tutela dei cittadini: Aumentare del 60% le telecamere; Il decreto Sicurezza dall’A alla Z: tutte le misure previste dalla nuova legge; Sicurezza urbana, riunione alla prefettura di Massa Carrara; 25 aprile, ordinanza per sicurezza e ordine pubblico nell’area di Porta al Borgo. Sicurezza urbana e tutela dei cittadini: Aumentare del 60% le telecamereEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Marigliano, istituito il Nucleo Operativo di Sicurezza UrbanaUn nuovo presidio per il controllo del territorio Marigliano, istituito il Nucleo Operativo di Sicurezza Urbana: nuovo presidio per il controllo del territorio ... marigliano.net Potrebbero allungarsi le liste d’attesa e aumentare i costi di molti esami medici. L’elio è un gas molto utilizzato e prezioso in ambito medico. E, a causa del conflitto, il Qatar, principale produttore al mondo, ha deciso di fermarne la produzione - facebook.com facebook Come aumentare la conoscenza, la gestione e la valorizzazione del Patrimonio degli Enti e delle Entrate Scoprilo nel nostro Use Case! eng.it/it/insights/st… x.com