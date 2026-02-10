Sicurezza urbana in arrivo 15 nuove telecamere a Monteforte

Il Comune di Monteforte installa 15 nuove telecamere per migliorare la sicurezza urbana. Il progetto, presentato dai tecnici comunali, ha ottenuto un finanziamento di 120mila euro dal Ministero dell’Interno. Ora, le telecamere saranno posizionate in punti strategici per aumentare la sorveglianza e contrastare i fenomeni di degrado e illegalità. La decisione arriva dopo aver ottenuto il via libera dal governo, nell’ambito di un pacchetto di interventi dedicati alle città.

Tempo di lettura: 2 minuti Sicurezza urbana, il Comune di Monteforte raddoppia. L’ente irpino è destinatario di un finanziamento statale di 120mila euro grazie ad un progetto redatto dai tecnici comunali e ritenuto finanziabile dal Ministero dell’Interno sulla scorta del Decreto-legge inerente “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”. Fondi che fanno il paio con quelli ricevuti grazie ad un altro progetto che rientra nel Poc “Legalità” 2014-2020, ammontanti a 48.809,01 euro, e che sarà al centro di un summit in programma in Prefettura giovedì 12 febbraio, alla presenza del Prefetto e di altri comuni irpini.🔗 Leggi su Anteprima24.it

