Mobilitazione dipendenti Città della Scienza la Regione convocherà un tavolo con le parti interessate

La mobilitazione dei dipendenti di Città della Scienza deriva dalle incertezze sul futuro dell’ente. La Regione ha deciso di convocare un tavolo di confronto con le parti coinvolte per trovare soluzioni. I lavoratori manifestano disagio e chiedono garanzie sulla continuità della loro attività. La situazione resta tesa, e le parti si preparano a discutere le prossime mosse. La discussione si svolgerà nei prossimi giorni in sede regionale.

“La prossima settimana sarà convocato un tavolo con le parti interessate, per avviare un confronto e affrontare le criticità emerse. La tutela del lavoro e delle persone resta una priorità dell’azione della Regione”, aggiunge il governatore Fico. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Città della Scienza, nuovo sciopero dei dipendenti: "Navighiamo a vista, dov'è la Regione?" La Regione lavora a una razionalizzazione delle partecipate. Fico: "Impegno orientato alla trasparenza" . 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Città della Scienza, nuovo sciopero dei dipendenti: "Navighiamo a vista, dov'è la Regione?"I dipendenti di Città della Scienza organizzano un nuovo sciopero per il 25 febbraio, protestando contro la mancanza di risposte dalla Regione.

Confartigianato Sicilia chiede un tavolo con la Regione e altre parti sociali dopo ciclone HarryConfartigianato Sicilia richiede un tavolo di confronto con la Regione e le altre parti sociali per valutare le misure necessarie a fronteggiare l’emergenza economica derivante dal ciclone Harry.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Istat, cresce la protesta dei dipendenti: Carriere bloccate da dieci anni; La Fnsi all’Ariston: il 24 flash-mob di protesta; Vertenza Natuzzi: piano inaccettabile, sindacati uniti verso la mobilitazione; I lavoratori Unicoop scioperano: Stress e carichi di lavoro pesanti.

Mobilitazione dipendenti Città della Scienza, la Regione convocherà un tavolo con le parti interessateSeguo con attenzione la situazione che riguarda Città della Scienza e le preoccupazioni espresse dalle lavoratrici e dai lavoratori. La Regione è al lavoro per approfondire il quadro complessivo, af ... napolitoday.it

Città della Scienza, nuovo sciopero dei dipendenti: Navighiamo a vista, dov'è la Regione?La mobilitazione al museo bagnolese arriva a meno di due settimane dalla precedente giornata di protesta del 12 febbraio, quando i dipendenti avevano già denunciato il ritardo nel pagamento delle spet ... napolitoday.it

PALAZZO CHIGI TAGLIA LO SMART WORKING AI SUOI DIPENDENTI: VOTATO ALL'UNANIMITÀ LO SCIOPERO Ancora incerta la data sulla mobilitazione. Nel frattempo le sigle hanno annunciato il ritiro delle delegazioni sindacali dal Comitato unico di Gara - facebook.com facebook

Cultura della #sostenibilità Promuoviamo iniziative per dipendenti e nuovi assunti, dalla mobilità sostenibile al benessere personale, diffondendo valori e comportamenti ecologici per un futuro più verde #noidiIC infocamere.it/sostenibilita/ #Agenda2030 @i x.com