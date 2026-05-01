Sicurezza più vigilantes sui treni

In Emilia-Romagna, sono stati aumentati i vigilantes sui treni regionali per garantire la sicurezza dei passeggeri. Diverse persone hanno riferito di aver assistito o subito aggressioni verbali durante i viaggi, coinvolgendo anche il personale di controllo. Questi episodi sono stati segnalati più volte dai viaggiatori, che chiedono misure più efficaci per garantire un ambiente più sicuro sui mezzi pubblici.

Utilizzo di frequente i treni regionali per i miei spostamenti in Emilia-Romagna. In più occasioni ho sentito raccontare di aggressioni verbali e non ai viaggiatori e al personale di controllo. La sicurezza sui treni è diventata un optional. E va sottolineato che spesso questi pericolosi individui autori delle violenze sono stranieri irregolari. Mi domando se le istituzioni e le autorità abbiano preso atto della situazione. Stefano Roversi Risponde Beppe Boni Precisazione necessaria. Le Forze di polizia e i gestori della rete ferroviaria hanno già dato un giro di vite ai controlli nelle stazioni e sui treni. Un’operazione che sta dando buoni risultati.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cosa succede se il macchinista sviene I sistemi di sicurezza del treno

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