Controlli straordinari per la sicurezza nella stazione di Villa San Giovanni e sui treni

Il 20 marzo, il compartimento Polfer Calabria ha eseguito controlli straordinari presso la stazione di Villa San Giovanni e sui treni in transito. L'operazione è stata disposta dal servizio di polizia ferroviaria di Roma e ha coinvolto controlli a campione su diverse unità ferroviarie e aree della stazione. Le attività hanno riguardato verifiche documentali e di sicurezza per garantire la regolarità delle operazioni.

L'operazione dela polizia ferroviaria sul territorio a tutela dei viaggiatori. Gli agenti si sono avvalsi di metal detector, per ispezionare accuratamente bagagli e persone Per garantire la massima efficacia dell'attività di prevenzione e controllo del territorio, le pattuglie impiegate sono state equipaggiate con dotazioni tecniche di ultima generazione. ReggioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Terremoto nel mar Tirreno meridionale e Isole Eolie, scossa di magnitudo 4.6 avvertita anche a Reggio Calabria . 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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