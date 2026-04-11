Sicurezza in stazione e sui treni La Polfer | Vigilanza a tutto campo

La Polizia Ferroviaria ha annunciato un'intensificazione delle attività di vigilanza nelle stazioni e sui treni, sottolineando come questi ambienti siano luoghi di grande movimento e aggregazione, aperti 24 ore su 24. L’obiettivo è mantenere un livello elevato di sicurezza in tutti gli spazi frequentati quotidianamente da migliaia di passeggeri, con controlli e presidi costanti lungo le tratte ferroviarie e nelle aree di transito.

All’interno delle stazioni, "luoghi di aggregazione e di passaggio dove la vita scorre 24 ore su 24", così come a bordo dei treni, la principale sfida "è garantire sicurezza a tutto campo". A fare il punto sull’attività dei 3.900 agenti che ogni giorno operano per prevenire e contrastare i fenomeni criminosi in ambito ferroviario garantendo la sicurezza di oltre 5 milioni e mezzo di viaggiatori, è Massimo Improta, direttore del Servizio Polizia Ferroviaria. ‘La polizia che guarda al futuro’ è il tema del 174esimo anniversario della fondazione della polizia. Come si è evoluta l’attività della Polfer? "Un palmare consente ai nostri operatori... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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