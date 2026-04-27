Due diportisti si trovavano a bordo di una barca al largo di Gallipoli quando uno squalo mako, visibilmente ferito tra la pinna dorsale e la coda, ha colpito l'imbarcazione. L'attacco ha causato un impatto violento, generando momenti di paura tra i presenti in mare. La barca ha subito danni, e gli uomini coinvolti sono rimasti coinvolti nell'episodio senza riportare ferite gravi.

Momenti di paura in mare, al largo di Gallipoli, dove un grande esemplare di squalo mako ha colpito una barca, per la precisione un motoscafo impegnato in una battuta di pesca. A bordo dell’imbarcazione si trovavano alcuni diportisti che sono rimasti scossi dall’impatto improvviso. Il colpo ha provocato un tonfo secco e una vibrazione intensa che ha attraversato l’intero scafo, generando panico tra i presenti. Squalo a Gallipoli L’incontro con lo squalo è avvenuto nella giornata di domenica 26 aprile. Secondo le ricostruzioni l’animale, identificato come un adulto di Isurus oxyrinchus, avrebbe cambiato direzione all’improvviso, urtando la prua della barca con forza.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Gallipoli, squalo colpisce barca da pesca: impatto violento e momenti di paura in mare per due diportisti

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