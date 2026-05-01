Un arresto recentissimo ha portato alla luce un tentativo di ripresa delle operazioni di spaccio in alcune zone della città. Un individuo coinvolto è stato fermato dalle forze dell’ordine, che hanno sequestrato sostanze stupefacenti e armi. La scena si ripete spesso, suscitando preoccupazione tra i residenti. La lotta contro il fenomeno rimane una priorità, ma le forze di polizia chiedono più supporto e collaborazione per affrontare questa sfida.

"Sventurata la terra che ha bisogno di eroi", ricorda a memoria la frase di Bertolt Brecht, la Vita di Galileo. La pronuncia, un misto di amarezza e di voglia di rimboccarsi le maniche per quello che considera ancora il suo quartiere, il Gad. Giuliano Zanotti, medico, per anni presidente dell’associazione residenti Gad ("Avevamo 1500 iscritti"), paladino del riscatto scuote la testa. "Io non sono certo un eroe, ma certo solo stato lasciato solo. Mi sono scontrato con l’ignavia di molti. E in quella battaglia hanno fatto un passo indietro. Ho famiglia, mi dicevano. E mi sono trovato in prima linea, nessuno al mio fianco". Minacce a lui e alla sua famiglia, una coltellata che per un soffio non se l’è portato al creatore, danni all’auto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Sì, tornerei a combattere contro gli spacciatori. Ma non lasciatemi solo"

IZUDINA I HAMDIJA - Sve prevare 17. dio

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