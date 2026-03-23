Passamontagna e roncole blitz contro gli spacciatori dei boschi | trovati droga e contanti

Due persone arrestate e una denunciata dai carabinieri di Terni nell’operazione di contrasto allo spaccio di droga nelle aree boschive dell’Orvietano. In particolare, nella zona delle gole del Forello, nel territorio comunale di Baschi, il 16 marzo scorso, sono stati arrestati due 21enni. Alla vista dei militari che hanno accerchiato la zona, i giovani hanno tentato di fuggire dopo aver gettato una roncola e perso un marsupio, ma sono stati immediatamente bloccati. Recuperato l’astuccio, al suo interno i militari hanno ritrovato 29 dosi di cocaina già pronte allo smercio, per un peso complessivo di circa 20 grammi; 29 dosi di eroina, del peso complessivo di 10 grammi; un panetto di hashish da 21 grammi e circa 700 euro in banconote di vario taglio. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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