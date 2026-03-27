Una delle trattative più discusse del calciomercato estivo sta cambiando direzione. Il club ha deciso di rimuovere la clausola di incedibilità e ora si apre a eventuali offerte per il giocatore. La decisione arriva in un momento di rinnovata attenzione da parte di diversi club interessati. La situazione potrebbe sbloccarsi in breve tempo, a seconda delle proposte che arriveranno.

di Alessio Lento La situazione di uno dei giocatori più chiacchierati del calciomercato estivo sta subendo un’improvvisa evoluzione. Fino a qualche mese fa, il giocatore in questione sembrava essere considerato incedibile, un elemento intoccabile nel progetto tecnico di Massimiliano Allegri e nella squadra del Milan. Tuttavia, le cose potrebbero cambiare e la società rossonera sembra pronta ad aprire una nuova fase. Secondo quanto riportato da fichajes.net, il Milan avrebbe deciso di non chiudere più a ogni tipo di trattativa per la cessione di Rafa Leao, rivedendo la sua posizione rispetto agli anni scorsi. Le offerte che dovessero arrivare per il giocatore potrebbero essere valutate seriamente, aprendo a un’eventualità che fino a pochi mesi fa sembrava impensabile. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Non è più incedibile, il Milan spalanca la porta e attende offerte

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