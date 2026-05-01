A Londra, alla stazione di Farringdon, si è verificata un’emergenza con un forte odore di sostanze chimiche presente nell’aria. Quattordici persone hanno manifestato malori e sono state soccorse dai paramedici. La stazione è stata temporaneamente chiusa per permettere le operazioni di verifica e bonifica. La causa dei sintomi e dell’odore resta ancora sconosciuta, mentre le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Un’emergenza improvvisa ha bloccato la stazione ferroviaria e metropolitana di Farringdon a Londra. Come riportato dalla Bbc, quattordici passeggeri della Elizabeth Line hanno necessitato di cure mediche dopo aver accusato malesseri in seguito alla segnalazione di un “odore di sostanze chimiche” su una delle banchine. L’incidente ha innescato l’evacuazione immediata della stazione e l’intervento in forze di tutti i servizi di emergenza. L’allarme è scattato poco dopo le 9:30. Diversi passeggeri hanno iniziato a manifestare sintomi simili e simultanei, tra cui forti irritazioni alla gola, fastidi alle vie respiratorie e lacrimazione: 14 persone sono state soccorse dai paramedici direttamente sulla banchina.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Si sente un forte “odore di sostanze chimiche” e 14 persone si sentono male sulla metro: è giallo sulla vera causa dei malesseri

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