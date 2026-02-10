Si sente male sulla strada di casa | morto a 54 anni Flavio Colla

Un uomo di 54 anni è morto domenica sera mentre tornava a casa a Cannero. Flavio Colla si è sentito male sulla strada, poco prima di entrare in casa. Nonostante i tentativi di soccorso, i medici non sono riusciti a salvarlo. Il padre, Ferruccio, si è accorto che il figlio non era ancora rientrato lunedì mattina e si è messo a cercarlo. Lo ha trovato riverso in strada, ormai senza vita. La polizia ha avviato le verifiche per capire cosa sia successo.

Si è sentito male a poca distanza da casa e per lui non c'è stato nulla da fare.Flavio Colla è morto mentre rincasava domenica sera nella sua abitazione di Cannero: il padre Ferruccio si è accorto dell'assenza del figlio lunedì mattina ed è uscito a cercarlo, trovandolo riverso in strada e ormai.

