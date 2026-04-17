Estate 2026 balneazione vietata nei porticcioli e alla spiaggia del Felciaio | ecco dove non si può fare il bagno a Livorno

Dal primo maggio al 30 settembre, nelle acque portuali e militari del porto di Livorno sarà vietata la balneazione. La decisione è stata presa dal sindaco attraverso un’ordinanza firmata nei giorni scorsi, che riguarda specificamente i porticcioli e la spiaggia del Felciaio. La misura si applica ogni anno durante il periodo estivo e riguarda tutte le aree interessate dall’ordinanza.

Il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, ha firmato l'ordinanza (qui il testo completo) con la quale dispone che dall'1 maggio al 30 settembre non si potrà fare il bagno nelle acque portuali e militari. Si tratta di un adempimento in merito a quanto viene disposto dalle normative nazionali e.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Fare il tifo a -5° restando in costume da bagno? In Finlandia si puòPiscine o camere d’albergo all’interno di uno stadio di calcio per assistere a una partita mentre si fa il bagno. Guerra in Iran, prezzi di benzina e gasolio alle stelle: ecco dove conviene fare il pieno a LivornoIl rialzo delle quotazioni del petrolio a seguito dello scoppio del conflitto sta causando un aumento generale del carburante Caro pieno, quanto mi... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Divieto di balneazione 2026: ordinanza commissariale a tutela della salute pubblica; Messina, divieti di balneazione per l’estate 2026: ecco quali sono i tratti di costa interdetti; Messina, estate 2026: scattano i divieti di balneazione lungo diversi tratti di costa; Divieto di balneazione a Messina, ecco le zone vietate per la stagione 2026. Estate 2026: mare non balneabile per 2,2 km da Giardini a Scaletta, ok per 40 km di costaParte l’1 maggio la stagione balneare 2026. Lo ha stabilito l’Assessorato regionale della Salute, con il decreto approvato dal Dipartimento attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico che fissato ... sikilynews.it Messina, divieti di balneazione per l’estate 2026: ecco quali sono i tratti di costa interdettiVietata la balneazione in diversi tratti di costa per la stagione estiva, dal 1° maggio al 31 ottobre, per motivi legati a inquinamento e sicurezza sanitaria ... messina.gazzettadelsud.it Categorie in allarme per i picchi di stagione, Giardini: “Servono rinforzi per l’estate”. Balzola: “La percezione di sicurezza dipende dagli uomini in strada” facebook Allarme jet fuel per l’estate. Birol: “In Europa il carburante per aerei basterà per sei settimane” x.com