Pisa-Lecce diretta | Cheddira fa esplodere il settore ospiti

Nel match tra Pisa e Lecce, Cheddira ha segnato un gol che ha attirato l'attenzione sulle tifoserie ospiti. La salvezza del Lecce dipende da questa partita, che si gioca all'Arena Garibaldi. Se il Lecce ottiene un risultato positivo, potrà mantenere il vantaggio di quattro punti sulla Cremonese, che si trova tre punti sotto in classifica.

La salvezza passa da Pisa per il Lecce. I giallorossi devono fare risultato all'Arena Garibaldi per arrivare alla permanenza in Serie A, per andare a +4 sulla Cremonese a tre giornate dalla fine (ma Giampaolo ha una gara in meno). Il Pisa se perde è aritmeticamente in Serie B. Pisa-Lecce diretta 22' Cheddira segna, toglie la maglia e appare in lacrime dopo il gol. Si è sbloccato. 20' Walid Cheddira!!!! Il Lecce è in vantaggio, esplode il settore ospiti a Pisa. Bella azione di Pierotti, poi Cheddira al gol. 16' Ramadani al tiro, alto. 15' Ammonito Aebischer. 12' Pareggia il Pisa. Gol di Leris, che calcia al volo dall'interno dell'area di rigore.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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