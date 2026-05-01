Si esce meno e si seleziona di più

Un'analisi condotta da una società di consulenza rivela che, negli Stati Uniti, le persone escono meno spesso e sono più selettive nel scegliere dove mangiare fuori. Pur continuando a frequentare i ristoranti, i clienti adottano atteggiamenti più cauti e attenti. I dati mostrano un cambiamento nei comportamenti, con una tendenza a limitare le uscite e a preferire ambienti più sicuri.

Il dato più netto emerso da un’analisi di McKinsey & Company su americani e ristorazione è semplice da leggere e difficile da gestire: si mangia ancora fuori, ma con più cautela. Negli Stati Uniti il rallentamento della ristorazione nasce da una combinazione ormai nota: inflazione persistente e percezione di valore più fragile. Il risultato è un cambiamento di comportamento che riguarda frequenza, spesa e aspettative, soprattutto al ristorante, che è un bene voluttuario non indispensabile. Il cliente non rinuncia, ma seleziona. Esce meno, ordina meno, valuta di più. Il prezzo resta centrale, ma non basta a spiegare le scelte. Il criterio diventa il valore percepito, cioè il rapporto tra quanto si spende e quanto si riceve in termini di qualità, coerenza e affidabilità dell’esperienza.🔗 Leggi su Linkiesta.it

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