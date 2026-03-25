Gennaro Gattuso, nuovo allenatore della Nazionale, ha definito la partita contro l'Irlanda come la più importante della sua carriera. Da sette mesi, il tecnico riceve ripetutamente la richiesta di qualificare la squadra ai prossimi Mondiali, dopo aver passato gli ultimi due a seguire le gare da spettatore. La sfida rappresenta un passaggio cruciale per il percorso della Nazionale.

«Portaci al Mondiale, portaci al Mondiale». È da sette mesi che Gennaro Gattuso se lo sente ripetere, da quando è diventato il ct di una Nazionale che gli ultimi due Mondiali li ha visti in televisione. Ma «quello è il passato», sottolinea, perché l’Italia è ancora in corsa e domani può, e deve, battere l’Irlanda del Nord per giocarsi tutto nella trasferta della prossima settimana. “La partita più importante” Ha scelto lui lo stadio di Bergamo per quella che definisce «la partita più importante della mia carriera», da allenatore. Da calciatore, invece, Gattuso un Mondiale lo ha vissuto fino in fondo vincendolo vent’anni fa. Ma anche questo, ribadisce, appartiene al passato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - O si fa l'Italia o si esce (ancora), Gattuso: “Contro l'Irlanda la partita più importante della mia carriera”

Articoli correlati

Leggi anche: Gattuso: “Contro l’Irlanda del Nord la partita più importante della mia carriera. Le parole di Lippi mi hanno emozionato”

Gattuso "Con l'Irlanda del Nord la partita più importante della mia carriera""Ho un Paese sulle mie spalle ma l'atmosfera è buona nella squadra, siamo carichi" BERGAMO - "E' la partita più importante della mia carriera, mi...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a O si fa l'Italia o si esce ancora...

Discussioni sull' argomento Ritorna Moody’s con la pagella per l’Italia. E negli Usa esce l’inflazione preferita dalla Fed; La Grande Sconfitta | Che botta per Giorgia Meloni, ora l’ultimo anno di governo sarà in salita; Hannah Sullivan, esce in Italia l'esordio 'Tre poesie'; MARIO BIONDI | ESCE OGGI IL NUOVO SINGOLO CIELO STELLATO - DA LUGLIO LE DATE ESTIVE.

Fiorentina, Kean calcia e si fa male: esce zoppicando. Vanoli: Problema alla tibiaSono attimi di grande apprensione in casa Fiorentina per le condizioni del bomber italiano Moise Kean. L'attaccante è stato infatti sostituito al minuto 71' del secondo tempo della gara contro l'Udine ... calciomercato.com

DA HUFFPOSTITALIA Intervista con il senatore di Fratelli d'Italia, presidente della commissione Affari Costituzionali del Senato: "Meloni ha chiesto, la ministra la ascolterà. E non è un’ammissione di responsabilità. È una questione di opportunità politica. Serve - facebook.com facebook

Non solo l'Italia, altri tre posti europei per i Mondiali: in corsa anche Polonia, Albania e la Turchia di Montella x.com