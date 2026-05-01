In occasione degli 80 anni, il Ceis di Rimini festeggia il suo percorso iniziato il 1° maggio 1946. Con otto decenni di attività, l’organizzazione rappresenta una delle presenze più durature nella storia della città e ha contribuito a plasmare il suo sviluppo. La celebrazione riflette il ruolo storico e l’impatto di questa realtà nel tessuto sociale locale, testimoniando un’esperienza di lungo corso nel settore educativo e sociale.

Il Ceis di Rimini, con il suo percorso lungo ottant'anni, è "una delle radici più solide" nella storia della città. Come conferma anche il Sigismondo d'Oro assegnatogli nel 2006. A rendergli omaggio per le 80 candeline sono il sindaco Jamil Sadegholvaad e la vicesindaca Chiara Bellini, ricordando.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Notizie correlate

Caterina Caselli, oggi gli 80 anni di un’icona che ha cambiato il mondo della musica (e non solo)Modena, 10 aprile 2026 – E’ passata alla storia con il ‘caschetto d’oro’, ma in realtà Caterina Caselli, in tutte le sue fasi, è stata sempre molto...

Leggi anche: Simone e quel lavoro di cameriere che gli ha cambiato la vita facendolo entrare nel mondo della finanza

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Si celebrano gli 80 anni del Ceis. Da quel 1° maggio del 1946 un modello educativo che ha cambiato Rimini; L’arte e la creatività di Matrioska per festeggiare gli 80 anni del Ceis; 80 anni del CEIS: Sadegholvaad e Bellini: valori che parlano con la stessa forza; Il Ceis festeggia gli 80 anni: una mostra per legare il passato al futuro.

Il Ceis festeggia gli 80 anni: una mostra per legare il passato al futuroIl 1° maggio 1946 nasceva a Rimini il CEIS, sorto dalle ferite della Seconda Guerra Mondiale grazie alla visione di Margherita Zoebeli. Oggi, a ottant’anni esatti da quel giorno, Matrioska Labstore re ... msn.com

L’arte e la creatività di Matrioska per festeggiare gli 80 anni del CeisIl mercatino degli artigiani protagonista venerdì e sabato nella scuola: Raccontiamo una storia d’eccellenza ... msn.com

CEIS. Ottant’anni di comunità, educazione e speranza. Il 1° maggio 1946 nasceva a Rimini l’asilo italo-svizzero, poi CEIS, sorto dalle ferite della Seconda Guerra Mondiale grazie alla visione di Margherita Zoebeli. Era un vero e proprio villaggio, capace di acc - facebook.com facebook