Nuove botteghe negozi e laboratori | così si punta a rigenerare San Giuliano Terme

A San Giuliano Terme si lavora per cambiare volto al centro. Sono arrivati nuovi negozi, botteghe e laboratori artistici, pronti a portare vita e movimento nelle strade della città. La speranza è di attirare più persone e rilanciare il commercio locale. La gente aspetta di vedere se queste novità porteranno davvero una svolta.

San Giuliano Terme (PI), 7 febbraio 2026 – Nuovi negozi sicuramente. Ma anche botteghe e laboratori artistici. "Una nuova Pietrasanta? Non esageriamo, ma quella è una delle linee che vorremmo provare a sviluppare" dice l'assessora alle attività produttive di San Giuliano Terme Angela Pisano. Parla della frazione capoluogo del suo comune e, in particolare dell'asse viario che va da via XX Settembre a via Niccolini, passando per Largo Shelley per includere anche Vicolo Corto, il tratto di via dell'Abetone che corre parallelo al Fosso del Mulino e l'area del Parterre. Praticamente le vie e la porzione di capoluogo che circondano e abbracciano lo stabilimento termale.

