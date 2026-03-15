Si smarriscono sui Monti Pisani | cinque donne tratte in salvo dai vigili del fuoco

Cinque donne sono state trovate e salvate dai vigili del fuoco sui Monti Pisani, nel comune di Calci. La squadra di Pisa è intervenuta nel pomeriggio dopo che le escursioniste si erano smarrite durante un'escursione nella zona. Le operazioni di soccorso sono durate alcune ore prima che tutte le donne fossero riportate in salvo.

CALCI – Pomeriggio di apprensione ma fortunatamente a lieto fine sui Monti Pisani, dove una squadra dei vigili del fuoco di Pisa è dovuta intervenire per trarre in salvo un gruppo di escursioniste in difficoltà. L’allarme è scattato intorno alle 15,15 nel territorio comunale di Calci, precisamente nell’area sovrastante l’abitato di Montemagno. Cinque donne, impegnate in una camminata lungo i sentieri della zona, hanno improvvisamente smarrito la traccia principale nel tentativo di scendere a valle. Trovatesi in un punto impervio e non riuscendo a ritrovare il cammino corretto, le escursioniste hanno mantenuto la calma e hanno allertato la sala operativa del 115. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Si smarriscono sui Monti Pisani: cinque donne tratte in salvo dai vigili del fuoco Articoli correlati Incendio distrugge casa in legno a Sellano: tre persone tratte in salvo dai Vigili del fuocoLe fiamme, probabilmente sprigionatesi da una canna fumaria, hanno avvolto l'abitazione mentre una donna e le sue due figlie dormivano. Si ferisce nei boschi di Turate, portato in salvo dai vigili del fuocoTurate (Como), 14 febbraio 2026 – Un uomo ferito all’interno di un’area boschiva e la richiesta d’intervento che subito scatta e fa intervenire due... Tutto quello che riguarda Monti Pisani Si perdono sul Monte Pisano, soccorse cinque personeUna squadra dei vigili del fuoco di Pisa è intervenuta alle ore 15:15 di domenica 15 marzo sui Monti Pisani nel Comune di Calci per soccorso a persone. gonews.it Cinque escursioniste soccorse sui Monti PisaniCALCI: Perso il sentiero nel tentativo di andare a valle, sono riuscite a chiamare i soccorsi fornendo anche le coordinate della loro posizione ... toscanamedianews.it