Tommaso Paradiso prima Sanremo e poi le nozze | apparse le pubblicazioni di matrimonio

Sul sito del Comune di Roma sono visibili a tutti le pubblicazioni del cantautore romano con la compagna Carolina Sansone Nella serata di martedì 24 febbraio ha debuttato con il brano “Romantici” sul palco dell'Ariston, ma nelle ultime ore è un'altra la notizia che circola in Rete: Tommaso Paradiso si sposa. Sul sito del Comune di Roma sono infatti comparse le pubblicazioni matrimoniali che non lasciano spazio a dubbi. Il cantautore romano sposerà la compagna Carolina Sansone. I due stanno insieme da circa 9 anni e sono diventati genitori di Anna nell'aprile 2025. Tommaso Paradiso ha 42 anni ed è nato il 25 giugno del 1983, Carolina Sansone ne ha 34 ed è nata il 31 gennaio del 1992 come le stesse pubblicazioni rivelano. Non si conosce la data delle nozze, ma secondo indiscrezioni che girano in Rete, dovrebbe essere in estate. 🔗 Leggi su Romatoday.it

