Guerra in Iran Tajani perde le staffe | Io servo? Mai andato in ginocchio da Merkel come Conte Le urla su Trump e il cappellino Maga – Video

Durante le riunioni delle commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato, Antonio Tajani ha mostrato nervosismo, commentando di non aver mai chiesto di andare in ginocchio a Merkel come avrebbe fatto un altro politico. Nel corso delle discussioni, Tajani ha anche criticato Trump e ha fatto riferimento al cappellino Maga. Le sessioni sono state caratterizzate da urla e tensioni tra i partecipanti.

Scintille nelle commissioni Esteri e Difesa congiunte di Camera e Senato, durante le informative urgenti di Antonio Tajani e Guido Crosetto sulla guerra in Iran. Davanti all’insistenza di Giuseppe Conte sul presupposto rapporto di amicizia tra Giorgia Meloni e il presidente americano Donald Trump. Mentre Tajani parlava Conte è intervenuto più volte, ricordando il regalo del cappellino Maga ricevuto proprio da Tajani durante la prima riunione del Board of peace. Finché il titolare della Farnesina ha alzato la voce: «A me Trump non mi ha mai chiamato Tony, a lei la chiamava Giuseppi, quindi un rapporto di amicizia lo avrà lei. Il cappellino era un regalo e io non sono stato mai in ginocchio né da Merkel né da Trump come ha fatto lei. 🔗 Leggi su Open.online

Tajani a Conte, bagarre in Commissione: "Io non sono andato in ginocchio dalla Merkel" – Il video(Agenzia Vista) Roma, 02 marzo 2026 «Presidente, io non mi vergogno di niente, chiaro? Non accetto… Ma di cosa mi devo vergognare? Me lo venga a...

Tajani a Conte, bagarre in Commissione: "Io non sono andato in ginocchio dalla Merkel"La caduta del turbante, ecco Il Tempo di oggi: come fate a non abbonarvi? (Agenzia Vista) Roma, 02 marzo 2026 «Presidente, io non mi vergogno di...

