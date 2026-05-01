Sfruttavano i clandestini In quattro a processo

Quattro persone sono state portate a processo con l’accusa di aver sfruttato un lavoratore clandestino. Secondo le accuse, l’uomo, che si trovava in condizioni irregolari, sarebbe stato impiegato come operaio e costretto a lavorare in condizioni di grave sfruttamento. La vicenda riguarda un episodio in cui il lavoratore avrebbe subito paghe basse e condizioni di lavoro degradanti, approfittando della sua situazione di irregolarità.

Seppur clandestino sarebbe stato impiegato come operaio e sottoposto a condizioni di sfruttamento. Approfittando del suo stato di bisogno sarebbe stato costretto a lavorare in condizioni degradanti e sottopagato. In un giorno in cui si fa ancor più viva la lotta al precariato, allo sfruttamento, al cosiddetto caporalato emerge come quattro persone siano finite a processo con l’accusa di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. A sporgere denuncia, a fronte anche di presunte continue minacce di licenziamento, un 46enne nigeriano residente a Sassuolo. Alla sbarra, una 50enne di Serramazzoni e tre cittadini marocchini – tra cui una donna - residenti a Fiorano e Casalgrande.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sfruttavano i clandestini. In quattro a processo Notizie correlate La piaga del caporalato: "Sfruttavano i braccianti". Quattro gli indagatiGROSSETO Ancora la Maremma che fa rima con il caporalato, una delle piaghe del lavoro più tremende che possano esistere. Caporali aguzzini. Tre stranieri arrestati. Sfruttavano minoriL’ombra del caporalato continua a estendersi sull’Ovest Bresciano e sulla Franciacorta, dove da anni lo sfruttamento del lavoro nero è iniziato nel...