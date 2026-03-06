Caporali aguzzini Tre stranieri arrestati Sfruttavano minori

Tre stranieri sono stati arrestati con l'accusa di aver sfruttato minori nel contesto del caporalato nell’Ovest Bresciano e nella Franciacorta. Le indagini hanno rivelato che le attività illecite, attive da diversi anni, coinvolgevano minori e vedevano i sospetti agire come aguzzini. Le autorità hanno eseguito le misure cautelari in diverse località della zona.

L’ombra del caporalato continua a estendersi sull’Ovest Bresciano e sulla Franciacorta, dove da anni lo sfruttamento del lavoro nero è iniziato nel Dopoguerra e prosegue seppur con modalità diverse. Se un tempo le vittime erano italiane oggi sono per lo più stranieri, spesso irregolari, come scoperto a Palazzolo sull’Oglio dai carabinieri a febbraio. Ieri i militari della Compagnia di Chiari e i colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro, con la Gdf di Rovato, hanno eseguito una misura cautelare emessa dal gip di Brescia. Tre romeni – due domiciliati a Pontoglio e uno in provincia di Cremona – sono stati arrestati. Uno è in carcere a Brescia, gli altri ai domiciliari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caporali aguzzini. Tre stranieri arrestati. Sfruttavano minori Sfruttavano lavoratori stranieri per arricchirsi: maxi sequestro da un milioneMantova, 28 febbraio 2026 – I Carabinieri di Mantova hanno eseguito un sequestro preventivo di beni per oltre un milione di euro nei confronti di due... Leggi anche: Tratta di minori e sfruttamento sessuale: nuovo arresto per i due aguzzini