Tentano il furto al caseificio poi sfondano una vetrina dell' Etè station e rubano la cassa | caccia ai ladri

Alle prime luci dell’alba a Salerno, i ladri in azione hanno tentato di svaligiare il Caseificio San Leonardo, usando una Jeep rubata. Dopo aver fallito nel furto di denaro, hanno deciso di mettere a segno un colpo più rapido: hanno sfondato una vetrina dell’Etè Station e portato via la cassa. La polizia sta cercando i responsabili, che si sono dileguati prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. La scena si è svolta in pieno centro, lasciando dietro sé evidenti segni di danneggiamento.

Cresce l'allarme sicurezza, a Salerno: i ladri hanno fatto perdere le loro tracce, abbandonando il veicolo rubato su cui viaggiavano Ladri in azione, alle prime luci dell'alba di oggi, a Salerno: dei ladri a volto coperto hanno tentato un furto al Caseificio San Leonardo, a bordo di una Jeep rubata, ma non hanno trovato contanti. Non contenti, hanno sfondato con la stessa vettura la vetrina di Etè Station sull'Aversana, appena inaugurata, portando via la cassa automatica. In quest'ultimo caso, di quasi mille euro il bottino. I carabinieri di Salerno, guidati dal Comandante Antonio Corvino, individuando i responsabili, hanno iniziato un inseguimento ad alta velocità nella zona orientale, fino a quando i ladri hanno abbandonato la vettura, facendo perdere le loro tracce.