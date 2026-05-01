I carabinieri sono intervenuti per fermare dei rapinatori che avevano appena messo a segno un furto in un supermercato. Entrati nell’appartamento dei sospetti, hanno trovato numerosi oggetti rubati, tra cui prodotti alimentari, biciclette e monopattini elettrici, oltre a sostanze stupefacenti. L’intervento è avvenuto dopo aver sfondato una porta per entrare nell’abitazione. Nessuna informazione è stata fornita sui soggetti coinvolti o sulle eventuali accuse.

Dentro il loro appartamento i carabinieri hanno trovato di tutto. I prodotti alimentari che avevano appena rubato al supermercato, bici e monopattini elettrici anch’essi oggetti di furto, e droga. Si è concluso con un arresto e due denunce il blitz dei carabinieri compiuto l’altro ieri a Cattolica, in piazza Roosevelt. I militari hanno fermato e denunciato i due presunti autori della rapina compiuta mercoledì mattina al supermercato In’s. In manette un terzo uomo, un albanese trovato con alcune dosi di cocaina addosso. Per lui sono scattate le manette perché pendeva nei suoi confronti l’ordine di carcerazione disposto dalla Procura per il reato di reingresso illegale in Italia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sfondano la porta per fermare i rapinatori

Assalto al portavalori, poi inseguimento e sparatoria: fermato il commando

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Le indagini della Scientifica. Leggi qui: https://www.studio93.it/latina-sfondano-la-vetrata-del-bar-con-una-panchina - facebook.com facebook

Sfondano la vetrina di uno showroom a calci, aggrediscono i titolari che erano all’interno e i @_Carabinieri_ che sono giunti sul posto. Arrestati a Bollengo, nel Canavese, un 17enne e un 20enne. @TgrRaiPiemonte rainews.it/tgr/piemonte rainews.it/tgr/new x.com