I ladri sfondano la porta di casa Ma poi fuggono a mani vuote

Nella zona tra Poggio San Marcello e Montecarotto, in località Sabbionare, sono stati registrati nuovi furti in abitazione. Durante l’episodio, i malviventi hanno sfondato la porta di un’abitazione, entrando all’interno. Tuttavia, dopo aver messo a soqquadro alcune stanze, sono fuggiti senza riuscire a portare via nulla. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e le indagini.

Ancora furti in casa. Tra Poggio San Marcello e Montecarotto, in zona Sabbionare, i malviventi sono tornati in azione sfondando letteralmente la porta di un’abitazione: un’irruzione violenta che, fortunatamente, si è conclusa con una fuga a mani vuote. I carabinieri sono dovuti intervenire già venerdì per sventare tentativi analoghi anche a Serra de’ Conti e Montecarotto. L’attenzione resta alta, alimentata anche dal tam-tam sui social. Nelle ultime ore, diversi post hanno segnalato la presenza di tre giovani vestiti di nero che si aggirerebbero a Jesi con atteggiamenti sospetti tra via Lussemburgo, via Svizzera, via Cupetta e via San Francesco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I ladri sfondano la porta di casa. Ma poi fuggono a mani vuote Articoli correlati Spaccata a Orbassano: ladri sfondano saracinesca e porta vetrata del negozio di orologi, poi scappano a mani vuoteUna Fiat Panda rossa usata come ariete, un’auto di grossa cilindrata per scappare. Spaccata nella notte in argenteria: sfondano la vetrina con un furgone, ma fuggono a mani vuoteUn risveglio amaro per la storica argenteria Zanolli di via Ancona, nel quartiere Chiesanuova, finita nel mirino di una banda di ladri nella notte... Tutto quello che riguarda ladri sfondano Temi più discussi: I ladri sfondano la porta di casa. Ma poi fuggono a mani vuote; Bari, spaccata al centro commerciale Santa Caterina: i ladri sfondano la vetrina di Piazza Italia con un'auto, ma fuggono a mani vuote; Assalto alla fabbrica Prada di Dolo, ladri sfondano l'ingresso e rubano scarpe da centinaia di migliaia di euro; Bari, spaccata fallita alla Mongolfiera: i ladri sfondano la vetrina del negozio Piazza Italia VIDEO. Bari, rapina nel centro commerciale La Mongolfiera: ladri sfondano la vetrina del negozio Piazza Italia VIDEOE' accaduto alle 5 del mattino. I malviventi si sarebbero introdotti nel negozio di abbigliamento spostando alcune fioriere ed entrando con l'auto. Non ancora quantificato il bottino ... lagazzettadelmezzogiorno.it Pizzeria Da Luca, banda di ladri sfonda la vetrata e svuota la cassa dopo la Festa del papàMESTRE - «Sono stati pure gentili: dopo aver scardinato l’infisso hanno appoggiato la vetrata a terra senza spaccarla, e pure usando i guanti. Dei signori». Il ... ilgazzettino.it Bari, rapina nel centro commerciale La Mongolfiera: ladri sfondano la vetrina del negozio Piazza Italia VIDEO x.com Furto con ruspa a Fonni: ladri sfondano una gioielleria e portano via anche la cassaforte. - facebook.com facebook