Il tour invernale dei Wet Floors fa tappa a Osimo | al Kokogena una delle band emergenti del rock italiano contemporaneo

I Wet Floors, una band emergente del rock italiano contemporaneo, sono arrivati a Osimo per una tappa del loro tour invernale. La band ha suonato al Kokogena, locale della città, dopo aver già eseguito un concerto nella Capitale il 13 marzo. La tournée prosegue con altre tappe, coinvolgendo diverse città italiane.

C'è posta per te: il gigante è ferito, ma non abbattuto. La sua "crisi" può essere letta (anche) come una buona notizia OSIMO - Dopo la tappa nella Capitale del 13 marzo, il tour invernale dei Wet Floors fa scalo a Osimo. Sabato 14 marzo 2026, alle ore 22:00, il palco del Kokogena si accenderà per ospitare una delle realtà più interessanti del panorama rock italiano contemporaneo. Nata nel 2019, la band ha bruciato le tappe in pochi anni: nel 2022 è stata nominata "Miglior Band Rock Emergente Italiana" da Rolling Stone Italia, ha vinto il contest "Fatti Scoprire" su RockerTV e ha calcato per due anni consecutivi il prestigioso palco del Teatro Ariston per le finali di Sanremo Rock. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

