Sezzadio apre il primo tratto della tangenziale realizzata dall’impresa parmigiana Riccoboni

A Sezzadio, in provincia di Alessandria, è stato inaugurato il primo tratto della nuova tangenziale. La strada è stata realizzata dall’impresa parmense Riccoboni, che ha portato avanti i lavori per completare questa infrastruttura. Il tratto è ora aperto al traffico e rappresenta una novità per la viabilità locale. La realizzazione si inserisce in un intervento più ampio di miglioramento delle connessioni nella zona.

È stato aperto al traffico il primo tratto della tangenziale di Sezzadio, in provincia di Alessandria, un’infrastruttura che porta anche la firma di un’azienda del territorio parmense.I lavori sono stati infatti realizzati dalla ditta Riccoboni di Parma, in accordo con la Provincia, come opera.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Leggi anche: La parmigiana Patrizia Dall'argine vince il premio Lapodstar 2026 con un podcast su Gaza Tangenziale di Forlì, completato lo scavo della galleria 'Appennino': il video dall'altoCon una lunghezza di 384 metri, insieme alla ‘Vecchiazzano’, è la seconda galleria che fa parte della nuova bretella stradale in fase di... Contenuti di approfondimento Si parla di: Sezzadio, aperto al traffico il primo tratto della tangenziale; Aperto al traffico il primo tratto della tangenziale di Sezzadio. Sezzadio, aperto al traffico il primo tratto della tangenzialeE' stato aperto al traffico oggi il primo tratto della tangenziale di Sezzadio (Alessandria). L'infrastruttura è stata realizzata, in accordo con la Provincia, dalla ditta Riccoboni di Parma come oper ... rainews.it