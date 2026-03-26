La parmigiana Patrizia Dall' argine vince il premio Lapodstar 2026 con un podcast su Gaza

Una giornalista ha ricevuto il premio Lapodstar 2026 per un podcast dedicato a Gaza. La vittoria è stata annunciata in occasione di un evento dedicato ai contenuti digitali. Il podcast affronta le vicende della regione e il ruolo delle donne nel narrare eventi complessi. La giornalista si occupa di temi legati al mondo arabo e alle questioni di attualità internazionale.

Raccontare il mondo può essere un atto politico. E quando lo fanno le donne, cambia anche il modo in cui quel mondo viene percepito. In questo contesto si inserisce il Premio LaPodstar 2026, primo riconoscimento italiano dedicato ai podcast ideati e condotti da donne, assegnato alla Fabbrica del Vapore. “Grazie a Podstar per questo importante riconoscimento, che è anche stimolo per continuare a fare ciò che più amiamo. Per chi vive di storie, raccontare è un atto di restituzione, responsabilità e cura. Finché arriveremo a Gaza - dichiara la vincitrice - racconta un movimento di migliaia di persone da 54 Paesi che scelgono di agire contro l’immobilismo dei governi e la violazione del diritto internazionale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - La parmigiana Patrizia Dall'argine vince il premio Lapodstar 2026 con un podcast su Gaza Articoli correlati Sanremo 2026, Serena Brancale vince il Premio Lunezia per Qui con MeManca ormai pochissimo a Sanremo 2026, ma Serena Brancale ha già portato a casa una vittoria. TOP Teatri Off Padova vince il Premio Off 2026 con "Flussi", tra uomo, ambiente e poesiaLa terza edizione della rassegna AngolAzioni premia lo spettacolo che unisce teatro dal vivo, videoproiezione e musica, celebrando la creatività...