Tangenziale di Forlì completato lo scavo della galleria ' Appennino' | il video dall' alto
È stato completato lo scavo della galleria 'Appennino' sulla tangenziale di Forlì. La struttura, lunga 384 metri, si aggiunge alla galleria 'Vecchiazzano', formando parte di un progetto più ampio. Un video dall'alto mostra il lavoro svolto fino a questo punto e la conformazione della nuova opera. La galleria rappresenta uno dei segmenti principali dell'intervento di ampliamento della strada.
Con una lunghezza di 384 metri, insieme alla ‘Vecchiazzano’, è la seconda galleria che fa parte della nuova bretella stradale in fase di realizzazione, per un investimento totale già finanziato di oltre 170 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Tangenziale, completato lo scavo della galleria 'Appennino'Forlì, 10 marzo 2026 - Anas ha completato questa mattina lo scavo della galleria Appennino sul cantiere di realizzazione del 3° lotto della...
Tangenziale di Forlì, completato lo scavo della galleria Appennino, il nuovo percorso in costruzione
