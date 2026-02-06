Servizio Civile 2026 | approvati i progetti della Croce Rossa pronti 3.100 posti per i volontari

La Croce Rossa Italiana ha ufficialmente approvato i progetti per il Servizio Civile 2026. Sono oltre 3.100 i posti disponibili, distribuiti su 24 progetti, di cui uno all’estero. I giovani tra 18 e 28 anni potranno candidarsi per svolgere il servizio e mettersi a disposizione della comunità.

La Croce Rossa Italiana annuncia oltre 3.100 posti per il Servizio Civile Universale. Finanziati 24 progetti, di cui uno all'estero, per giovani tra 18 e 28 anni. Il Presidente Valastro evidenzia il valore formativo dell'iniziativa. Si attende ora la pubblicazione del bando ufficiale nelle prossime settimane.

