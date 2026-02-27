Torna il Lòm a Merz La tradizione romagnola è viva nel Circondario Domani c’è Sesto Imolese

Domani a Sesto Imolese si celebra il ritorno del Lòm a Merz, una tradizione radicata nella cultura romagnola che segna il passaggio dalla stagione fredda a quella più mite. La manifestazione coinvolge la comunità locale, mantenendo vivo un rito che si tramanda da generazioni. La giornata rappresenta un momento di unione e di rispetto per le usanze antiche, che continuano a essere parte integrante della vita del territorio.

Lòm a Merz, l’antica tradizione romagnola per scacciare via le tenebre dell’inverno e fare posto alla clemenza della primavera. Un rituale propiziatorio molto diffuso nei secoli scorsi nelle campagne del circondario imolese dove i contadini accendevano centinaia di falò per salutare l’arrivo di marzo e raccomandare piantagioni e raccolti alla clemenza della bella stagione. Il fascino di un momento di condivisione rural, che accomunava le famiglie di una volta, oggi riattualizzato in diversi eventi sul territorio. Si parte domani, dalle ore 18, a Sesto Imolese. Una magia che si rinnova da oltre vent’anni, all’altezza della piazza e del centro civico di via San Vitale, con qualsiasi condizione meteo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La tradizione popolare rivive con l'antico rito dei “Lòm a Mêrz”Alle ore 9 è in programma una colazione a base dei prodotti agricoli a chilometro zero a cui seguirà una passeggiata sulle colline circostanti.

