Heineken seimila esuberi Scatta l’allarme a Sesto | Pronti a mobilitarci Audizione al Pirellone

A Sesto San Giovanni scoppia il caos per i licenziamenti annunciati da Heineken. La multinazionale prevede di tagliare 6.000 posti di lavoro, soprattutto in Italia, e già si sentono le prime proteste. I sindacati sono pronti a scendere in piazza e minacciano di mobilitarsi se l’azienda non farà marcia indietro. Intanto, a Milano, si prepara un’audizione al Pirellone per capire come si svilupperanno le prossime mosse. La riduzione del personale, legata a riorgan

di Laura Lana Riduzione del personale, soprattutto al di fuori dell'Olanda, riorganizzazione delle attività e razionalizzazione delle strutture operative. È un piano di grandi tagli quello annunciato da Heineken: dai 5 ai 6mila licenziamenti in due anni a causa di una forte contrazione del business. "Restiamo prudenti nelle previsioni a breve termine sulle condizioni del mercato della birra", ha dichiarato in un comunicato l'amministratore delegato Dolf van den Brink, che a maggio lascerà la carica dopo 6 anni al vertice e 28 nel gruppo. Una sforbiciata di circa il 7% della forza lavoro per fare fronte al calo della domanda di birra in tutto il settore, innescato dall'aumento dei prezzi e da un approccio più moderato dei consumatori, soprattutto giovani.

