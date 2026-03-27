Avis cerca giovani volontari per il Servizio Civile Universale | via al bando

L'Avis di Carovigno, insieme ad Admo, ha aperto un bando per il Servizio Civile Universale. L’iniziativa riguarda il progetto “SCUola di dono nel Sud – Terza edizione” e si rivolge ai giovani residenti nel territorio. La richiesta di partecipazione è rivolta a chi desidera impegnarsi in attività di volontariato e aiuto alla comunità locale.

Aperte le candidature per un anno di crescita personale e solidarietà nella donazione del sangue e midollo osseo. C'è tempo fino all'8 aprile CAROVIGNO - L'Avis di Carovigno, in collaborazione con Admo, lancia un appello ai giovani del territorio per partecipare al progetto "SCUola di dono nel Sud - Terza edizione", nell'ambito del Servizio Civile Universale. L'iniziativa offre un'opportunità unica per i giovani tra i 18 e i 28 anni di dedicare un anno della propria vita alla promozione della donazione di sangue e alla solidarietà sociale. Il servizio avrà una durata di 12 mesi e prevede un percorso formativo certificato. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Avis cerca giovani volontari per il Servizio Civile Universale: via al bando Articoli correlati Leggi anche: Servizio civile universale, aperto nuovo bando volontari Servizio Civile Universale, Abodi: “Aperto nuovo bando volontari per 65.964 posti”Home > Politica > Servizio Civile Universale, Abodi: “Aperto nuovo bando volontari per 65. Contenuti e approfondimenti su Servizio Civile Universale Temi più discussi: Servizio Civile a Bagno a Ripoli: 13 posti tra Misericordia di Antella, Croce Rossa e Avis; Bando Selezione Volontari Servizio Civile 2026 I progetti in co-programmazione con CSV Lazio; Terranuova, Avis: aperto il bando per il servizio civile universale Dono e SCUola in Toscana; Servizio civile, con Avis Toscana 50 posti disponibili per sensibilizzare gli studenti a donare. Servizio Civile UICI Rimini: opportunità per giovani nel socialeDodici mesi di esperienza formativa e professionale per promuovere l’inclusione delle persone cieche e ipovedenti ... altarimini.it Croce Blu Verona cerca giovani: 520 euro al mese per il Servizio CivileServizio Civile a Verona, Croce Blu apre le porte ai giovani tra i 18 e i 28 anni: il mondo del volontariato veronese chiama ... veronaoggi.it Servizio Civile Universale Ci stai pensando Non rimandare! Un anno per metterti in gioco e capire meglio che direzione dare al tuo futuro. Non teoria ma esperienze vere!Se hai tra i 18 e i 28 anni questa è la tua occasione per candidarti al Servizio Civile U - facebook.com facebook