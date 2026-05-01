Il Mumec apre le porte al Servizio civile | pubblicato il bando riservato ai giovani
È stato pubblicato il nuovo bando del Mumec, il Museo dei mezzi di comunicazione, dedicato ai giovani interessati al Servizio civile. La selezione è rivolta a chi desidera partecipare alle attività del museo, che ora apre ufficialmente le porte a nuovi volontari. L’iniziativa rappresenta un passo importante per il museo, che intende coinvolgere attivamente le giovani generazioni nel proprio percorso.
Il Mumec (Museo dei mezzi di comunicazione) segna una tappa storica nel suo percorso di apertura alla comunità e alle nuove generazioni. Con decreto n. 8655 del 22 aprile 2026 (pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, parte III, supplemento 97 del 29 aprile 2026), è stato.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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