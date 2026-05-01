Serve un Patto generazionale sull’occupazione

In occasione della Festa del lavoro, si torna a stimolare l’attenzione sui temi legati all’occupazione, cercando di coinvolgere un pubblico più ampio rispetto a quello degli esperti del settore. La ricorrenza rappresenta un momento per evidenziare le sfide e le questioni che interessano lavoratori di diverse età e generazioni, offrendo un’occasione per riflettere sui cambiamenti in atto nel mondo del lavoro.

La celebrazione della Festa del lavoro è una ghiotta opportunità per riproporre all’attenzione del grande pubblico i temi del lavoro sottraendoli alle riflessioni degli addetti ai lavori. Questo 1° maggio non fa eccezione: tanti commentatori hanno colto l’occasione per schierarsi pro o contro le misure del governo. A dire il vero i cambiamenti meriterebbero letture che vadano al di là di posizionamenti contingenti o, peggio, di facili semplificazioni o scorciatoie “acchiappa-consenso”: intelligenza artificiale, demografia, scarsity, mutato approccio culturale al lavoro delle giovani generazioni, rivoluzioni epocali della domanda e dell’offerta, immigrazione e inclusione sono le sfide che istituzioni, politica e corpi sociali intermedi sono chiamati ad affrontare se vogliono far ripartire l’innovazione sociale del Paese.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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