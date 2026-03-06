Nasce il movimento Prossima Salerno | Un patto generazionale per una nuova classe dirigente

A Salerno è stato annunciato il nascita del movimento “Prossima Salerno”, un gruppo che si propone di rappresentare un patto generazionale per le future elezioni amministrative. Il movimento si costituisce come risposta alle esigenze di una nuova fase politica nella città e mira a proporre una nuova classe dirigente. La sua formazione è ufficiale e si rivolge a chi desidera partecipare al cambiamento locale.

A Salerno nasce ufficialmente "Prossima Salerno". Il gruppo prende vita dalla necessità di affrontare la nuova fase amministrativa cittadina, proponendo un vero e proprio "patto generazionale" in vista delle prossime elezioni amministrative. L'accelerazione decisiva per la costituzione del movimento è arrivata proprio in seguito al passo indietro dell'ex primo cittadino, Vincenzo Napoli. In questo scenario in profondo mutamento, l'avvocato Michele Landi ha promosso e ospitato una fitta rete di incontri, mettendo allo stesso tavolo professionisti, imprenditori, attivisti e cittadini interessati a costruire un progetto serio e strutturato per il capoluogo.

