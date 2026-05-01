Serie A torna l’incubo Calciopoli | coinvolto anche il Napoli?

Una nuova inchiesta ha riacceso le polemiche nel calcio italiano, questa volta coinvolgendo anche il Napoli. La vicenda riguarda un’indagine sulla gestione degli arbitri e sui presunti brogli legati alle decisioni prese durante alcune partite di Serie A. La procura ha aperto un fascicolo e ascoltato diverse persone, tra cui alcuni ex ufficiali e collaboratori. La situazione sta facendo discutere tra tifosi, addetti ai lavori e media.

La bufera scoppiata attorno al designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, ha messo a soqquadro il mondo del calcio in Italia. La Serie A potrebbe essere investita da un nuovo tsunami mediatico, com’è successo vent’anni fa con Calciopoli. Occhio ad un possibile coinvolgimento del Napoli. Nuova Calciopoli: Corona fa tremare la Serie A e il Napoli. Secondo quanto riportato da “Il Mattino” nell’edizione odierna del quotidiano, anche la società partenopea potrebbe finire sotto i riflettori. Fabrizio Corona è pronto a dire la sua, ma non per il momento. Queste le sue parole: “Un tornado, non quella roba delle escort di cui sono pieni i giornali. Una cosa che sconvolgerà veramente tutti.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Serie A, torna l’incubo “Calciopoli”: coinvolto anche il Napoli? Notizie correlate Leggi anche: Corona annuncia la “Calciopoli 2”: «Dentro anche Napoli e Conte» Napoli, ospedale sotto il controllo del clan: 4 arresti, coinvolto anche un avvocatoNel mirino l’Ospedale San Giovanni Bosco: secondo gli inquirenti il clan Contini avrebbe gestito ricoveri, certificati e attività commerciali interne... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sito Istituzionale | L'Ostiamare torna in serie C; Calcio: l’Ostiamare torna in serie C; L'Arezzo torna in B, si salva la Samb. Atalanta ai playoff, Foggia retrocesso. Tutti i verdetti; L'Arezzo torna in B dopo 19 anni: la festa promozione in città. VIDEO. Torna Calciopoli? La Procura di Milano indaga su molte partite di Serie ATorna Calciopoli: Rocchi indagato per concorso in frode sportiva. La Procura di Milano indaga su partite di Serie A e pressioni sul Var ... ilnapolista.it Torna in Serie A la campagna Keep Racism out: Capello, Vieri e Del Piero testimonalTante le attività in programma su tutti i campi della Serie A Enilive: 1) per la prima volta, in occasione della 29ª giornata, ciascun calciatore, allenatore e ufficiale di gara riceverà in dono negli ... gazzetta.it ScreenWeek Cinema & Serie. Lady Gaga · RUNWAY. - facebook.com facebook A 2 giornate dalla fine ancora matematica Oggi alle 15.00 tutti e 10 i match in contemporanea: segui lo spettacolo della #SerieBKT su #DAZN x.com