Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Fabrizio Corona torna al centro della scena mediatica con un nuovo annuncio destinato a far discutere. Come riportato da Il Mattino, l’ex fotografo dei vip ha anticipato l’uscita, prevista per l’11 maggio su YouTube, di quella che definisce «la vera Calciopoli 2», promettendo rivelazioni clamorose capaci di scuotere il mondo del calcio. Il Mattino evidenzia come Corona abbia parlato di un contenuto destinato a «sconvolgere tutti», rilanciando una narrazione costruita tra anticipazioni e tensione mediatica. Nel corso dell’intervista rilasciata a Il Mattino, Corona ha dichiarato apertamente: «È una roba che sconvolgerà veramente tutti.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corona annuncia la “Calciopoli 2”: «Dentro anche Napoli e Conte»

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