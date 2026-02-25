Napoli ospedale sotto il controllo del clan | 4 arresti coinvolto anche un avvocato

Nel mirino l’Ospedale San Giovanni Bosco: secondo gli inquirenti il clan Contini avrebbe gestito ricoveri, certificati e attività commerciali interne con minacce e complicità Un ospedale trasformato in una conquista della criminalità organizzata. Questo lo scenario delineato dall’inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza e dal Nucleo investigativo dei Carabinieri di Napoli, coordinata dalla Dda partenopea. Al centro delle indagini ci sarebbe il presunto controllo esercitato dal clan Contini su numerose attività dell’Ospedale San Giovanni Bosco, struttura sanitaria pubblica del capoluogo campano. Le indagini, coordinate dal pm Alessandra Converso, hanno portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro persone, tre ritenute affiliate al clan e un avvocato. Come riporta Skytg24 i reati contestai vanno dall’associazione mafiosa aggravata al riciclaggio, passando per corruzione, estorsione e accesso abusivo ai sistemi informatici. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Ospedale San Giovanni Bosco sotto il controllo del clan Contini: arresti e accuse gravissimeIl clan Contini ha preso il controllo dell’ospedale San Giovanni Bosco, influenzando le attività quotidiane e le decisioni interne.

Il clan Contini infiltrato all’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli: quattro arresti tra cui un avvocato e 76 indagatiIl clan Contini ha tentato di infiltrarsi nell’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli per controllare alcune attività illecite.

Temi più discussi: Morte Domenico, l'ospedale Monaldi di Napoli sotto assedio: pioggia di insulti e disdette; Napoli, ospedale San Giovanni Bosco in mano a clan: 4 arresti, c'è anche anche un avvocato; A Napoli un ospedale nelle mani del clan: anche un avvocato tra i 4 arrestati; Nas in ospedale, l'avvocato: Cartella clinica incompleta.

Napoli, ospedale San Giovanni Bosco in mano a clan: 4 arresti, c'è anche anche un avvocatoLeggi su Sky TG24 l'articolo Napoli, ospedale San Giovanni Bosco in mano a clan: 4 arresti, c'è anche anche un avvocato ... tg24.sky.it

Napoli, le mani del clan sull'Ospedale. Anche un avvocato in cella: ecco la vecchia gestione del San Giovanni BoscoTre presunti esponenti del clan Contini e un avvocato (parliamo di S.D.A.) avevano trasformato il San Giovanni Bosco in una sorta di centrale delle truffe e dei falsi sinistri in nome e per ... ilmattino.it

Napoli, ospedale nelle mani del clan: 4 arresti, coinvolto un avvocato Il professionista è indagato per concorso esterno in associazione mafiosa: offriva consulenze e avrebbe veicolato informazioni negli ambienti carcerari - facebook.com facebook

Napoli, ospedale San Giovanni Bosco controllato dal clan: 4 arrestati #napoli x.com