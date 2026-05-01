Serie A Pisa e Verona retrocesse aritmeticamente in B | decisiva la vittoria del Lecce alla Cetilar Arena

Il Pisa e il Verona sono stati ufficialmente retrocessi in Serie B dopo la vittoria del Lecce alla Cetilar Arena. La sfida decisiva ha determinato il passaggio aritmetico in seconda divisione per le due squadre, lasciando il massimo campionato. La vittoria del Lecce si è rivelata sufficiente a condannare Pisa e Verona alla retrocessione.

di Francesco Spagnolo Serie A, Pisa e Verona salutano il massimo campionato. La vittoria del Lecce in Toscana li condanna aritmeticamente alla retrocessione. L’incontro tra Pisa e Lecce si è concluso con un’emozionante vittoria dei salentini per 1-2, al termine di una sfida intensa e soprattutto con i primi verdetti di questa Serie A: i toscani e il Verona sono aritmeticamente in B. La sfida tra Pisa e Lecce si sblocca nella ripresa. Al 52?, il Lecce colpisce a freddo con un contropiede fulmineo: Banda viene servito perfettamente nello spazio e, con estrema freddezza, trafigge Semper per lo 0-1. La reazione del Pisa non si fa attendere e arriva al 56?, quando Leris si coordina magistralmente in area trovando l’angolino basso per il momentaneo pareggio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Serie A, Pisa e Verona retrocesse aritmeticamente in B: decisiva la vittoria del Lecce alla Cetilar Arena Notizie correlate Moviola Pisa Lecce: gli episodi dubbi del match diretto da Doveri. Cos’è successo alla Cetilar ArenaCalciomercato Inter: cosa pensa Bastoni del passaggio al Barcellona e qual è il vero ostacolo nell’operazione. Il Pisa spreca, il Torino ringrazia: alla Cetilar Arena decisiva la stoccata di AdamsPISA – Si chiude con una sconfitta di misura la sfida interna del Pisa, superato per 1-0 dal Torino al termine di una gara combattuta e decisa dagli... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Pisa-Lecce, info accrediti; Serie B 2024/2025 Pisa Catanzaro 0 a 0 : Pari E Patta Alla Cetilar Arena -; Pisa-Lecce: probabili formazioni e statistiche; Pisa – Lecce: info Settore Ospiti. Il Lecce manda Pisa e Verona in Serie B: colpaccio salentino alla Cetilar ArenaIl Lecce manda Pisa e Verona in Serie B in un colpo solo. Una partita, quella della Cetilar Arena, che coinvolge indirettamente anche la Cremonese,. tuttomercatoweb.com PISA-LECCE Pisa-Lecce, scontro salvezza ad altissima tensione: riflettori sulla Cetilar ArenaPisa-Lecce: scontro diretto decisivo per la salvezza in Serie A. Analisi, statistiche e chiavi tattiche. Saremo presenti alla Cetilar Arena. statoquotidiano.it Questa sera assisteremo in tribuna stampa a Pisa-Lecce, alla Cetilar Arena: scontro diretto decisivo in chiave salvezza sia per i Salentini che per i Toscani. Ecco un’analisi del match che aprirà la 35esima giornata di Serie A #seriea #pisa #lecce #stato - facebook.com facebook