Moviola Pisa Lecce | gli episodi dubbi del match diretto da Doveri Cos’è successo alla Cetilar Arena

Durante la partita tra Pisa e Lecce, valida per la 35ª giornata di Serie A, sono stati analizzati diversi episodi dalla moviola. L’arbitro Doveri ha preso decisioni su alcune situazioni controverse, che sono state oggetto di revisione. Al termine del match, il Lecce ha vinto 2-1 in trasferta contro il Pisa, in una gara caratterizzata da numerosi cambi di risultato e situazioni discusse.

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